Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: το βίντεο του ΙΣΑ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η επιτυχής αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας δημιούργησε εφησυχασμό που ενέχει σοβαρούς κινδύνους», τόνισε ο Πατούλης.

«Ο ΙΣΑ με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού δημιούργησε ένα ευρηματικό βίντεο που υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος παραμένει και καλεί τους πολίτες να λάβουν τα μέτρα ατομικής προστασίας», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Προέδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης τόνισε τα εξής: Η χώρα μας αντιμετώπισε με επιτυχία το πρώτο κύμα της επιδημίας ωστόσο αυτό δημιούργησε κλίμα εφησυχασμού που ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση να συνεχίσουμε να δείχνουμε υπευθυνότητα και να τηρούμε τα μέτρα προφύλαξης. Ο ΙΣΑ παραμένει στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της επιδημίας και συνεχίζει τις προσπάθειες για τη θωράκιση της χώρας.