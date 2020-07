Κοινωνία

Εθελούσια επιστροφή για 5000 αιτούντες άσυλο

Οι προϋποθέσεις και οι στόχοι του προγράμματος. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις.

Ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα η κατάθεση των αιτήσεων για την παροχή 2.000 ευρώ στο πλαίσιο της εθελοντικής επιστροφής 5.000 αιτούντων άσυλου από τα νησιά του Αιγαίου στις χώρες καταγωγής τους.

Το Πρόγραμμα Εθελοντικής Επιστροφής & Επανένταξης (AVRR) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από αίτημα της Ελλάδας, στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των νησιών και της συνολικής στήριξης (διοικητικής, υλικοτεχνικής, οικονομικής) σε μετανάστες που εθελοντικά θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Το πρόγραμμα είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ίλβα Γιόχανσον, στην Αθήνα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έμεινε ανενεργό -μέχρι και σήμερα- λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 και των κλειστών συνόρων.

Όπως δηλώνει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, «σε συνέχεια της επανέναρξης των αναγκαστικών απελάσεων, στοχεύουμε τις επόμενες εβδομάδες να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πτήσεις των εθελοντικών επιστροφών. Εφαρμόζουμε μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και στόχο έχουμε την αποσυμφόρηση και των νησιών αλλά και όλης χώρας, από την έξαρση των μεταναστευτικών ροών τα προηγούμενα χρόνια».

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

-οι 5.000 δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν αφιχθεί μέχρι τις 31.12.2019 και να βρίσκονται στην Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο, την Κω και την Χίο

-οι αιτήσεις για την πρόσθετη υποστήριξη πρέπει να κατατεθούν έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία που επίσημα ανακοινώνεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (27 Ιουλίου) με την πρόβλεψη της παράτασης για άλλες 30 ημέρες, εάν ακόμα ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να επιλεχθούν δεν έχει συμπληρωθεί.

-όσοι επιλεγούν να λάβουν την πρόσθετη οικονομική βοήθεια των 2.000 ευρώ, θα λάβουν αυτό το επίδομα και δεν θα λειτουργήσει συνδυαστικά με κάποιο άλλο

-δεν έχουν δικαίωμα να συμπεριληφθούν στην παροχή πρόσθετου επιδόματος, αιτούντες με εθνικότητα από ασφαλή τρίτη χώρα (Γκάνα, Σενεγάλη, Τόγκο, Γκάμπια, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αλβανία, Γεωργία, Ουκρανία, Ινδία, Αρμενία).