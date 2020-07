Πολιτισμός

Ασκληπιείο Επιδαύρου: σπουδαίο εύρημα ήρθε “στο φως” (εικόνες)

Το οικοδόμημα, που ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί στο σύνολο του, θεωρείται ιδιαίτερης αξίας.

Κατά την περιοδεία της στην Αργολίδα, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου Επιδαύρου, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των πρόσφατων ανασκαφικών ερευνών, οι οποίες έχουν φέρει στο φως καλά διατηρούμενα λείψανα ενός λατρευτικού οικοδομήματος στην περιοχή της Θόλου.

Το οικοδόμημα αυτό, που χρονολογείται περί το 600 π.Χ., είχε ισόγειο με πρωτόγονη περίσταση και υπόγειο, διαμορφωμένο στο λαξευμένο βραχώδες έδαφος. Οι λίθινοι τοίχοι του υπογείου ήταν επιχρισμένοι με επιμελημένο κονίαμα βαθυκόκκινου χρώματος, ενώ ως δάπεδο είχε ένα ισχυρό βοτσαλωτό μωσαϊκό, το καλύτερα σωζόμενο από τα σπάνια δείγματα του είδους αυτής της εποχής. Η μεγάλη σημασία αυτού του ευρήματος είναι το γεγονός ότι το κτίριο αυτό με υπόγειο προηγήθηκε στην ίδια θέση του εμβληματικού οικοδομήματος της Θόλου, η οποία με το υπόγειό της που αποτελούσε την χθόνια κατοικία του Ασκληπιού, το αντικατέστησε από τον 4ο π.Χ. αι. και εξής. Έτσι αποδεικνύεται ότι η λατρεία του Ασκληπιού στην Επίδαυρο ξεκίνησε πολύ νωρίτερα απ’ ότι θεωρείτο μέχρι τώρα και με τα ίδια χθόνια λατρευτικά χαρακτηριστικά.

Η Υπουργός ενθάρρυνε τους ερευνητές να ολοκληρώσουν την πολύ σημαντική αυτή έρευνα – το οικοδόμημα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί στο σύνολό του – που αλλάζει δραματικά τα δεδομένα για την ιστορία της λατρείας του Ασκληπιού και γενικά της Επιδαύρου.

Στη συνέχεια η Υπουργός, αφού ενημερώθηκε για το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ έργο ανάδειξης του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο, προϋπολογισμού 985.000 ευρω, έδωσε τις κατευθύνσεις για την άμεση έναρξη των εργασιών, μετά και την έγκριση από το ΚΑΣ της σχετικής μελέτης. Με το έργο, που θα υλοποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας σε συνεργασία με τον Δήμο Επιδαύρου μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Επιδαύρου και Περιφέρειας Πελοποννήσου, προβλέπονται μεταξύ άλλων νέα πορεία επισκεπτών με είσοδο από τα Προπύλαια του ιερού και στοχευμένες διαδρομές στα σημαντικότερα κτίριά του, ώστε να βιώνεται συστηματικά η αρχαία λειτουργία του ιερού, η δημιουργία κήπου θεραπευτικών φυτών, η ανάπλαση της υφιστάμενης εισόδου, καθώς και η σύνδεση του Ασκληπιείου με το αρχαιότερο δίδυμο με αυτό ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος, προϋπολογισμού 5.650.000 ευρώ, που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ήδη από το 2014 και περιελάμβανε εκτός άλλων και την δημιουργία νέου κτιρίου έκθεσης κινητών ευρημάτων, τα οποία αναδεικνύουν με πληρότητα την εξέλιξη της αρχαίας ιατρικής ειδικά στο Ασκληπιείο, το κυριότερο θεραπευτικό κέντρο της αρχαιότητας, αλλά και γενικότερα.

Η Υπουργός εξέφρασε την πρόθεσή της να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση του ευρύτερου αυτού προγράμματος.