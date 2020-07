Κόσμος

Τραμπ: “Δεν αρέσω σε κανέναν εγώ“

Ο Αμερικανός πρόεδρος… κλαψουρίζει για την πτώση της δημοτικότητάς του.

Η αλλαγή του προεδρικού τόνου δεν κράτησε παρά μερικές μέρες: για ακόμη μια φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αντιφατικές δηλώσεις, που προκαλούν περισσότερο σύγχυση παρά οτιδήποτε άλλο.

Στην καθημερινή συνέντευξή του για την πανδημία του κορονοϊού, διαφήμισε και πάλι την υδροξυχλωροκίνη, ενώ αυτοπαρουσιάστηκε ως θύμα άδικων επικρίσεων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στις ΗΠΑ.

Μοιάζοντας κουρασμένος, ο ένοικος του Λευκού Οίκου άφησε να φανεί η πικρία του για τη δημοφιλία του ανοσολόγου Δρ. Άνθονι Φάουτσι και διαφόρων άλλων επιστημόνων οι οποίοι συμμετέχουν στο κλιμάκιο διαχείρισης της κρίσης στην αμερικανική προεδρία.

«Χαίρουν μεγάλου σεβασμού, αλλά σε κανέναν δεν αρέσω εγώ, θα φταίει μάλλον η προσωπικότητά μου, αυτό είναι όλο», πέταξε, μάλλον ειρωνικά, ενώ απομένουν λιγότερες από 100 ημέρες ως τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν φέρεται να διατηρεί ευρύ προβάδισμα απέναντί του σε εθνικό επίπεδο και σε πολιτείες-κλειδιά, κατά πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, διαχειριστές του Twitter αφαίρεσαν βίντεο για την πανδημία που μοιράστηκε μέσω της υπηρεσίας ο πρόεδρος της ισχυρότερης δύναμης του κόσμου. Το βίντεο παραβιάζει «την πολιτική μας όσον αφορά την παραπληροφόρηση» για την πανδημία του κορονοϊού, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του Twitter.

Στο βίντεο, το οποίο ήδη επίσης κατέβηκε από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook και την πλατφόρμα YouTube, γιατροί διατείνονται, μεταξύ άλλων, ότι οι μάσκες δεν χρειάζονται, αλλά και ότι «υπάρχει φάρμακο» για την αντιμετώπιση του κορονοϊού: η υδροξυχλωροκίνη.

Το ανθελονοσιακό σκεύασμα αυτό διαφημίστηκε πολύ από τον Τραμπ όταν ακόμα η πανδημία άρχιζε να εξαπλώνεται, όμως επιστημονικές μελέτες διαπίστωσαν ότι δεν είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία του κορονοϊού. Ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων (Food & Drug Administration, FDA) συνέστησε στα μέσα του Ιουνίου να μη συνταγογραφείται, ούτε να χορηγείται σε ασθενείς με την COVID-19.

Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει γιατί προβάλλει ξανά το φάρμακο παρότι μελέτες έδειξαν πως δεν έχει όφελος για τους ασθενείς με τον SARS-CoV-2, ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε το ένστικτο και τα αναγνώσματά του. «Έχω διαβάσει πολύ για την υδροξύ», είπε, συντομεύοντας την ονομασία του φαρμάκου, προτού ισχυριστεί ότι το θέμα έχει «πολιτικές» προεκτάσεις.

«Όταν συστήνω κάτι, αρέσει σε κάποιους να λένε ‘μην το χρησιμοποιείτε’», πρόσθεσε, χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφερόταν.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για μια από τις γιατρούς που υμνούν την υδροξυχλωροκίνη, τη Στέλλα Ιμάνιουελ, η οποία εμφανίζεται επανειλημμένα στο βίντεο που αναπαρήγαγε ο Τραμπ μέσω Twitter, ο πρόεδρος τη χαρακτήρισε «πολύ εντυπωσιακή».

Οι ψευδοεπιστημονικές και ενίοτε εξωφρενικές θέσεις αυτής της τελευταίας — θεωρεί φερ’ ειπείν ότι οι ΗΠΑ έχουν κυβερνηθεί από «πνεύματα ερπετών», «μισούς ανθρώπους, μισούς εξωγήινους», ότι τα γυναικολογικά προβλήματα οφείλονται στο σεξ με «κακά πνεύματα», ότι δεν χρειάζεται χειρουργική μάσκα για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κορονοϊό, και ούτω καθεξής — έχουν προκαλέσει έντονες αμφισβητήσεις της αξιοπιστίας της.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έκανε την περασμένη εβδομάδα μια θεαματική στροφή, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της υγειονομικής κρίσης, προειδοποιώντας πως «δυστυχώς, σίγουρα τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν», απευθύνοντας καθαρά και ξάστερα σύσταση προς τους Αμερικανούς να φορούν μάσκα και να αποφεύγουν τον συνωστισμό, καθώς και εξαίροντας τις καλές σχέσεις του με τους ειδικούς της task force του για την πανδημία.

Μολονότι καταγραφόταν μια κάποια βελτίωση της κατάστασης στα τέλη της άνοιξης, ο κορονοϊός εξαπλώνεται και πάλι με τρομακτικό ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα στον κόσμο εξαιτίας της COVID-19 — κοντεύουν, αν δεν έχουν ξεπεράσει ήδη, τα 150.000. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στην Καλιφόρνια, στη Φλόριντα και στο Τέξας, όπου οι αρχές αναγκάστηκαν να κάνουν βήματα προς τα πίσω στη διαδικασία άρσης των μέτρων περιορισμού.

Στόχος, για πολλοστή φορά, επιθέσεων από πλευράς του Λευκού Οίκου, ο Δρ. Φάουτσι, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών, διατήρησε τη συνηθισμένη του ψυχραιμία. «Πώς μπορείτε και συνεχίζετε τη δουλειά σας όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέτει δημόσια εν αμφιβόλω την αξιοπιστία σας;» τον ρώτησε ο δημοσιογράφος Τζορτζ Στεφανόπουλος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του πήρε για το ABC.

«Δεν κάνω αναρτήσεις στο Twitter. Δεν διαβάζω tweets», απάντησε απλά ο επιστήμονας με την έντονη νεοϋορκέζικη προφορά, ο οποίος χαίρει μεγάλου σεβασμού στις ΗΠΑ. «Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου διότι τη θεωρώ πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε εν μέσω κρίσης, εν μέσω πανδημίας», εξήγησε ο ίδιος.

Εδώ και μέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το τέλος της υγειονομικής κρίσης είναι πλέον στον ορίζοντα, χάρη στις αμερικανικές φαρμακευτικές βιομηχανίες.

Συνολικά, η Ουάσινγκτον έχει δαπανήσει 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Μάρτιο για να χρηματοδοτήσει διάφορες ταυτόχρονες, παράλληλες έρευνες για την παραγωγή εμβολίων που κάνουν μεγάλες φαρμακευτικές (Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca) και δύο μικρότερες εταιρείες βιοτεχνολογίας (Novavax και Moderna).

Ο αμερικανός πρόεδρος βάπτισε το εγχείρημα «Warp Speed», χρησιμοποιώντας έναν όρο που αποτελεί δάνειο από την επιστημονική φαντασία και σημαίνει ταχύτητα που ξεπερνά αυτήν του φωτός, ενώ κάθε άλλο παρά κρύβει πως σκοπός του είναι το εμβόλιο να αξιοποιηθεί πρώτα στην Αμερική, αντίθετα με τους Ευρωπαίους, που χαρακτηρίζουν το εμβόλιο «παγκόσμιο δημόσιο αγαθό».