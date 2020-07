Κόσμος

Εξαφάνιση Μαντλίν: συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφι στη Γερμανία

Η γερμανική αστυνομία συνεχίζει και σήμερα τις έρευνες σε ένα μποστάνι, κοντά στο Ανόβερο, αναζητώντας στοιχεία για την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν, η οποία αγνοείται από τον Μάιο του 2007, όταν έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Πορτογαλία.

Με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εκσκαφέων, οι αστυνομικοί χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή αυτό το χωράφι που βρίσκεται στα δυτικά προάστια του Ανόβερου. Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι έχουν μεταφερθεί μεγάλες ποσότητες χώματος και πολλές πέτρες εκτός του χώρου αυτού.

Προς το παρόν, οι αρχές δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία για τα αποτελέσματα των ερευνών τους που ξεκίνησαν την Τρίτη. Δεν έχουν εξηγήσει επίσης τι ακριβώς αναζητούν. Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έχουν εντοπίσει τα θεμέλια μιας παλιάς εξοχικής κατοικίας που περιλάμβανε ένα υπόγειο. Η τοπική εφημερίδα Hannoverscher Allgemeine Zeitung (HAZ) έγραψε ότι ένας σκύλος κατάφερε να μπει σε ένα κοίλωμα, κάτω από το παλιό, πλακόστρωτο πάτωμα του σπιτιού.

Ένας γείτονας είπε εξάλλου στην εφημερίδα Bild ότι το κελάρι υπήρχε εδώ και πολύ καιρό και δεν καλύφθηκε όταν κατεδαφίστηκε το υπόστεγο που υπήρχε στο χωράφι αυτό, στα τέλη του 2007.

Μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Μπράουνσβαϊχ, που είναι αρμόδια για την έρευνα, δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Σύμφωνα με τη HAZ, ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν, ο 43χρονος Κρίστιαν Μπ., ζούσε στο Ανόβερο το 2007, τη χρονιά δηλαδή που εξαφανίστηκε η 3χρονη Βρετανίδα.

Οι γερμανικές αρχές είναι πεπεισμένες ότι η Μαντλίν είναι νεκρή.