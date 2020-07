Κοινωνία

Στις φλόγες κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης.

(φωτογραφία αρχείου)

Στις φλόγες τυλίχθηκε κατάστημα που βρίσκεται επί της Πατησίων, στα Κάτω Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες , η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη 1 τη νύχτα, σε μίνι μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα της, που λίγη ώρα μετά κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί στο υπόλοιπο κτήριο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.