Κορονοϊός - Κιργιστάν: Εθνικό πένθος για τα θύματα της πανδημίας

Σε εθνικό πένθος για τα θύματα της πανδημίας του κορωνοϊού βρίσκεται σήμερα το Κιργιστάν, δυνάμει εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε ο πρόεδρος Σααρανμπάι Ζεενμπέκοφ τη Δευτέρα.

Αφότου η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται στη χώρα, «έχει στοιχίσει τη ζωή σε πολλούς συμπατριώτες μας, αυτή είναι ανυπολόγιστη απώλεια για όλο τον λαό του Κιργιστάν», ανέφερε ο πρόεδρος Ζεενμπέκοφ στο διάταγμα με το οποίο κήρυξη την 30ή Ιουλίου ημέρα εθνικού πένθους. Εξέφρασε συλλυπητήρια στα μέλη των οικογενειών και τους φίλους των ανθρώπων που υπέκυψαν.

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα και στις διπλωματικές της αντιπροσωπείες στο εξωτερικό, ενώ στις επιχειρήσεις του τομέα της τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας συστήθηκε να αναβάλλουν διάφορες ψυχαγωγικές εκπομπές.

Το πρώτο κρούσμα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καταγράφηκε στο Κιργιστάν τη 18η Μαρτίου. Έκτοτε έχουν προσβληθεί πάνω από 34.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2.711 υγειονομικοί. Περίπου οι μισοί έχουν αναρρώσει. Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της COVID-19 έχει φθάσει πλέον τους 1.347. Από τα τέλη Ιουνίου, καταγράφεται μεγάλη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων.