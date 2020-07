Αθλητικά

Τσάβι: Νέο τεστ για τον κορονοϊό

Είχε βγει θετικός και έμεινε σε απομόνωση. Τα αποτελέσματα του νέου τεστ.

Ο προπονητής της Αλ Σαντ, Τσάβι Ερνάντες, πρώην μέσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, ξεπέρασε το πρόβλημα του κορονοϊού και επανήλθε στις προπονήσεις της ομάδας του.

Ο Τσάβι, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με το σύλλογο του Κατάρ στις αρχές του μήνα, ανιχνεύτηκε θετικός στον ιό την περασμένη εβδομάδα και τέθηκε σε αυτοαπομόνωση.

Χθες υποβλήθηκε σε νέο τεστ, το οποίο ήταν αρνητικό και επέστρεψε στο προπονητήριο της Αλ Σαντ.

«Ευχαριστώ όλες και όλους για τη συμπαράσταση τους. Ευτυχώς δεν είχα προβλήματα και όλα πλέον είναι καλά», δήλωσε σχετικά ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός.