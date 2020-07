Κοινωνία

Φεύγουν για Γερμανία εκατοντάδες ακόμα αιτούντες άσυλο

Επανένωση εκατοντάδων αιτούντων άσυλο με τις οικογένειές τους στη Γερμανία. Ασυνόδευτα παιδιά και οικογένειες στην πλειονότητά τους.

Ακόμα 175 αιτούντες άσυλο αναχωρούν από την Ελλάδα για τη Γερμανία. -Επανένωση οικογενειών

Αναχωρεί σήμερα για τη Γερμανία ομάδα 175 αιτούντων άσυλο, αποτελούμενη από 85 ασυνόδευτους ανηλίκους και 90 οικογένειες με παιδιά από τις δομές φιλοξενίας των ελληνικών νησιών, προκειμένου να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Η επανένωση των οικογενειών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, δήλωσε για την αναχώρηση:

«Η σημερινή αποστολή αποχώρησης από την Ελλάδα 175 αλλοδαπών αιτούντων άσυλο, για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους που βρίσκονται στη Γερμανία, συμβάλλει στις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλονται για σταδιακή, συνεχή και ουσιαστική αποσυμφόρηση των νησιών.

Η συνεργασία με τη γερμανική κυβέρνηση παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αποτελέσματα στενής και λειτουργικής συνεργασίας.

Πέραν αυτών, σε ένα άλλο πλαίσιο, θέλω να τονίσω, ότι το σκοπό της αποσυμφόρησης των νησιών υπηρετεί και το πρόγραμμα των εθελουσίων επιστροφών/επαναπατρισμών έως 5.000 αιτούντων άσυλο, με ενισχυμένο οικονομικό κίνητρο. Το πρόγραμμα, που έχει ανακοινωθεί προ μηνών και καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, έχει πλέον μπει στο στάδιο της υλοποίησής του. Σε συντονισμό και συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οι πρώτες πτήσεις επιστροφών προγραμματίζονται για επόμενο χρονικό διάστημα».