Πολιτισμός

Τιμή-ρεκόρ για αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ

Το έργο του Ολλανδού ζωγράφου, με τίτλο «Αυτοπροσωπογραφία με κολάρο και μαύρο καπέλο», διεκδίκησαν έξι ενδιαφερόμενοι.

Αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ πωλήθηκε αντί 14,5 εκατομμυρίων στερλινών (16,07 εκατομμυρίων ευρώ) στη διαδικτυακή δημοπρασία του Sotheby's της περασμένης Τρίτης. Το ποσό ήταν ρεκόρ για αυτοπροσωπογραφία του Ολλανδού μαιτρ.

Το έργο του 26χρονου Ρέμπραντ (1632) με τίτλο «Αυτοπροσωπογραφία με κολάρο και μαύρο καπέλο», διεκδίκησαν έξι ενδιαφερόμενοι και το ποσό για το οποίο πωλήθηκε ήταν εντός των προβλέψεων. Η τελευταία αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ που εμφανίστηκε σε δημοπρασία, ήταν το 2003 και είχε πωληθεί αντί 6,9 εκατομμυρίων στερλινών. Το έργο ήταν μία από τις τρεις αυτοπροσωπογραφίες του Ρέμπραντ σε κατοχή ιδιωτών και «το μοναδικό που θα μπορούσε να έλθει σε δημοπρασία», όπως σημείωσε ο οίκος. Οι διαστάσεις του είναι 22x16 εκατοστά.

Η πώληση έγινε στο πλαίσιο παγκόσμιας δημοπρασίας δεκάδων έργων που κάλυπταν πέντε αιώνες ιστορίας της τέχνης, από Ρέμπραντ μέχρι Πικάσο και από Μιρό μέχρι Μπάνκσι. Το έργο που απέφερε τα περισσότερα ήταν το «Γυναίκα με κόκκινο καπέλο» του Χουάν Μιρό, έργο του 1927, το οποίο πωλήθηκε αντί 22,3 εκατομμυρίων στερλινών. Επιπλέον, πωλήθηκε αντί 2,2 εκατομμυρίων στερλινών – ποσό σχεδόν διπλάσιο των προβλέψεων – το τρίπτυχο «Μεσογειακή θαλάσσια θέα», έργο του 2017 του Μπάνκσι. Σε περίτεχνες κορνίζες, απεικονίζει θαλάσσια τοπία, διάστικτα με πορτοκαλί σωσίβια και αναφέρεται στις ζωές που χάθηκαν στη θάλασσα στη διάρκεια της κρίσης του Προσφυγικού. Τα έσοδα θα διατεθούν για νοσοκομείο στη Βηθλεέμ.