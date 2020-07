Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο παγκόσμιος “χάρτης” της πανδημίας

Ο κορονοϊός συνεχίζει να θερίζει. Η εξέλιξη της πανδημίας στον κόσμο.

Περισσότερα από 17 εκατομμύρια κρούσματα του κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε όλοι τον κόσμο, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά σε τρεις χώρες, σύμφωνα με απολογισμό του AFP με βάση τα επίσημα στοιχεία.

Τουλάχιστον 17.022.877 κρούσματα και 666.586 θάνατοι έχουν αναφερθεί σε όλο τον κόσμο, και κυρίως στις ΗΠΑ, τη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο με 4.426.982 μολύνσεις και 150.713 θανάτους.

Ακολουθούν η Βραζιλία με 2.552.265 κρούσματα και 90.134 θανάτους και η Ινδία με 1.583.792 κρούσματα και 34.968 θανάτους.

Εξάλλου συνεχίσει να αυξάνει ο ρυθμός εξάπλωσης της πανδημίας, με ένα εκατομμύριο νέα κρούσματα να έχουν καταγραφεί μέσα σε τέσσερις ημέρες.