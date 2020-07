Κοινωνία

Συμμορία “έγδυνε” σπίτια και εταιρείες

Η εγκληματική ομάδα είχε “ξαφρίσει” εταιρίες και οικίες, ενώ η λεία της υπολογίζεται πάνω από 600.000 ευρώ.

Στην ταυτοποίηση ενός 22χρονου, μέλους συμμορίας, που ενέχεται σε περιπτώσεις ληστείας και περιπτώσεων κλοπών, προχώρησαν μετά από έρευνες αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της «Συμμορίας», «Ληστείας» και «Διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής», η οποία αφού υποβλήθηκε στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος από το 5ο Ανακριτικό Τμήμα Θεσσαλονίκης και οδηγήθηκε σε Γενικό Κατάστημα Κράτησης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Σεπτεμβρίου έως αρχές Οκτωβρίου του 2017, ο νεαρός μαζί με έτερα μέλη της συμμορίας:

Διέρρηξαν εταιρεία στην περιοχή της Ευκαρπίας και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 480.000 ευρώ, ενώ κατά την αποχώρησή τους έγιναν αντιληπτοί από υπάλληλο εταιρείας ιδιωτικής ασφάλειας, τον οποίο απείλησαν με αντικείμενο και τράπηκαν σε φυγή.

Διέρρηξαν εταιρεία στην περιοχή της Σίνδου, αφαιρώντας στη συνέχεια από το εσωτερικό, το χρηματικό ποσό των 145.233 ευρώ,

Διέρρηξαν οικία στην περιοχή της Θέρμης χωρίς να αφαιρέσουν οτιδήποτε, ενώ είχαν ξανακάνει απόπειρα εισβολής στο παρελθόν χωρίς επιτυχία.

Διέρρηξαν οικία στην περιοχή της Πυλαίας, από το εσωτερικό της οποίας αφαίρεσαν κοσμήματα, η αξία των οποίων ανέρχεται στις 10.000 ευρώ περίπου.

Η έρευνα για διακρίβωση τυχόν συμμετοχής του 22χρονου και των συνεργών του σε άλλα αδικήματα συνεχίζεται.