Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα 65 κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμός για την έξαρση στα αστικά κέντρα. Σε ποιές περιοχές βγήκαν θετικά τα περισσότερα τεστ το προηγούμενο 24ώρο

Σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν 65 νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Από αυτά, τα 34 είναι “εισαγόμενα”. Ειδικότερα: 17 εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και άλλα 17 άτομα που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο, εκ των οποίων οι 16 ειναι μέλη πληρώματος σε δεξαμενόπλοιο που παραμένει αγκυροβολημένο έξω απο τον Πειραιά.

Τα υπόλοιπα 31 νέα κρούσματα, εντοπίστηκαν στις παρακάτω περιοχές:

έντεκα (11) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

επτά (7) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης,

τρία (3) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας,

τρία (3) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας,

δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας,

δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης,

ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας,

ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης,

ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας.