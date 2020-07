Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ραγδαία επιδείνωση του καιρού

Μετά τα 40αρια, έρχονται καταιγίδες, μποφόρ και χαλάζι. Πού και πότε θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία.



Μεταβολή του καιρού προβλέπεται, από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε, το μεσημέρι της Παρασκευής, η ΕΜΥ.

Κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και πιθανόν από χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν:

1. Από τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου (01-08-2020) μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (02-08-2020) στη Μακεδονία (κυρίως στην

κεντρική), τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια.

2. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Κυριακής (02-08-2020) στην Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σάββατο (01-08-2020) στη βόρεια Ελλάδα και την Κυριακή (02-08-2020) σε όλη την ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο.