Ποστ Μαλόν: έχω δει εξωγήινο πολλές φορές

Στη συνεντευξή του στον Τζόι Ρόγκαν, ο Ποστ Μαλόν μίλησε για τα φαντάσματα, τις θεωρίες συνωμοσίας και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.

Η τετράωρη συνέντευξη του Ποστ Μαλόν (Post Malone) με τον Τζόι Ρόγκαν (Joe Rogan) έδωσε όλα όσα περιμέναμε.

Σε κάποιο σημείο του podcast, το ζευγάρι ξεκίνησε να μιλάει για τα UFO και τους εξωγήινους. Ο οικοδεσπότης Ρόγκαν είπε ότι ήθελε πραγματικά να πιστέψει στους εξωγήινους, αλλά αμφισβήτησε την αξιοπιστία εκείνων που ισχυρίζονται ότι τους έχουν δει. Στη συνέχεια, ο Μαλόν είπε στον Ρόγκαν ότι είχε δει πολλές φορές UFO καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

«Έχω δει ένα. Ήμουν πιθανώς 16 ετών. Ήμουν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Επιτρέψτε μου να το πω: η θεία και ο θείος μου ήταν πολύ αυστηροί, και έπρεπε να πάμε για ύπνο σε πολύ αυστηρή προθεσμία -πιθανώς στις 10 μμ. Κοίταξα έξω από το παράθυρο με τον ξάδερφό μου και είδα απλώς ένα φως που μένει εκεί και μετά σβήνει... Δεν μπορείς να το εξηγήσεις».

Ο Ρόγκαν ρώτησε τότε τον Μαλόν πόσο «ισχυρή» ήταν αυτή η ανάμνηση. Ο καλλιτέχνης απάντησε, «μέτρια», αλλά είπε ότι είχε πιο πρόσφατη εμπειρία στη Γιούτα, όπου κατοικεί επί του παρόντος, καθώς και στη Νότια Καλιφόρνια.

«Κάποτε ζούσα στην Ταρζάνα... Φαινόταν σαν... σαν κλασικό δυναμικό πεδίο... έμοιαζε με τρούλο σε κυκλικό σχήμα», είπε. «... Στην Ταρζάνα, κοιτάζοντας προς τα κάτω. Και νόμιζα ότι κανείς άλλος δεν το είδε, αλλά ήμουν εκεί με τέσσερις άλλους ανθρώπους και το είδαν κι αυτοί».

Οι δυο τους συζήτησαν επίσης για τα φαντάσματα, τις θεωρίες συνωμοσίας για τον έλεγχο του καιρού και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου λόγω της πανδημίας Covid-19. O Μαλόν είπε ότι θα πρέπει όλοι να φοράνε μάσκα για να είναι ασφαλείς, αλλά δεν συμφωνεί με την πολιτική που αναγκάζει τους ανθρώπους να τις φορέσουν.

«Είναι όπως όταν πήγαινα σχολείο και έπρεπε να φοράω πουκάμισο γιατί αλλιώς θα με τιμωρούσαν. Νιώθω περίεργα όταν με αναγκάζουν να φορέσω κάτι. Στο τέλος της ημέρας όλα καταλήγουν στον σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν είναι υπόθεση της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να σε αναγκάζουν να φοράς μάσκα, αλλά πρέπει να τη φοράς. Και αυτό γιατί σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου», κατέληξε ο Μαλόν.