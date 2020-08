Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βρετανία: αυστηρότερο lockdown σε περιοχές με έξαρση κρουσμάτων

Στο Μάντσεστερ απαγορεύτηκαν οι επισκέψεις σε φιλικά σπίτια και οι συναναστροφές με πρόσωπα από άλλα νοικοκυριά σε δημόσιους χώρους!

Η Βρετανία επέβαλε αυστηρότερο lockdown σε περιοχές της βόρειας Αγγλίας έπειτα από την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης του κορονοϊού προκαλώντας ανησυχία ότι ένα νέο κύμα του φονικού ιού μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή.

Στο Μάντσεστερ, την μεγαλύτερη πόλη της βόρειας Αγγλίας, σε τμήματα του δυτικού Γιόρκσιρ και του ανατολικού Λάνκασιρ, περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι κλήθηκαν να μην επισκέπτονται άλλα σπίτια παρότι εξακολουθούν να μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους και στις παμπ, στην εκκλησία ή στο τζαμί μόνοι τους ή με μέλη της οικογένειάς τους.

Στις πληγείσες περιοχές οι κάτοικοι κλήθηκαν να μην συναναστρέφονται πρόσωπα από άλλα νοικοκυριά σε σπίτια ή σε κήπους, σε παμπ, σε εστιατόρια, καφέ, καταστήματα, χώρους λατρείας ή αναψυχής. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 111 ευρώ.

Τα μέτρα, τα οποία επιβλήθηκαν βιαστικά στην αρχή της ετήσιας γιορτής των μουσουλμάνων Έιντ αλ-Άντχα, κρίθηκαν αναγκαία μετά την καταγραφή του υψηλότερου αριθμού νέων κρουσμάτων στη Βρετανία εδώ και πάνω από ένα μήνα.

"Το πρόβλημα με αυτόν τον ιό είναι ότι ευδοκιμεί με τις κοινωνικές επαφές, που κάνουν την ζωή να αξίζει. Κατανοώ πλήρως τις επιπτώσεις αυτού για τον άνθρωπο, αλλά δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο μεταδίδεται ο ιός", δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

"Μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτό το δεύτερο κύμα στην Ευρώπη", δήλωσε ο Χάνκοκ.

Ερωτηθείς από το BBC αν το Ηνωμένο Βασίλειο εισέρχεται σε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας ο Χάνκοκ απάντησε, "Όχι ακόμη και είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες".

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, προέκυψαν 846 θετικά τεστ για κορονοϊό στη Βρετανία, ο υψηλότερος αριθμός ημερήσιων κρουσμάτων μετά τις 28 Ιουνίου.

Ο Νιλ Φέργκιουσον, ένας διακεκριμένος επιδημιολόγος στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου Imperial, εξέφρασε την ανησυχία του για την προγραμματισμένη επιστροφή στα σχολεία μετά τις θερινές διακοπές και προειδοποίησε ότι θα πρέπει να αναμένουμε αυστηρότερους ελέγχους αργότερα μέσα στον χρόνο όσο αυξάνονται τα κρούσματα.

"Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις μορφές επαφών μας, να ανακαλέσουμε κάποια από τα μέτρα που ήρθησαν", δήλωσε στο περιοδικό New Statesman, παρότι πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε ένα καθολικό lockdown.