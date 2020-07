Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής στον ΑΝΤ1: επόμενο μέτρο το τοπικό ή κλαδικό lockdown (βίντεο)

Ο Καθ. Μικροβιολογίας αναφέρεται στην εμφάνιση πολλών κρουσμάτων σε νέους και στην δέσμη μέτρων εάν υπάρξει περαιτέρω έξαρση.