Τεχνολογία - Επιστήμη

Οι επιστήμονες εξηγούν: Γιατί είναι συχνότεροι οι καύσωνες; (βίντεο)

Πυκνότεροι από το παρελθόν και με υψηλές θερμοκρασίες είναι οι καύσωνες που καταγράφονται και στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες.