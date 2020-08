Ζώδια

Ζώδια: προβλέψεις για τον Αύγουστο

Τι φέρνει μαζί του ο νέος μήνας; Οι κινήσεις των πλανητών τον Αύγουστο και πώς αυτές θα μας επηρεάσουν.

O πιο όμορφος μήνα του χρόνου ανέτειλε και όλοι έχουμε συνδυάσει αυτό το μήνα με διακοπές. Όλα υπολειτουργούν και πέφτουν οι τόνοι φέτος όμως θα είναι διαφορετικά! Είναι ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τα άλλα και σίγουρα το έχουμε καταλάβει…

Ο μήνας κάνει πρεμιέρα με την πολυπόθητη Πανσέληνο στις 3 Αυγούστου που ο έρωτας κυριαρχεί και θέλει όσο τίποτα άλλο να υπάρξει στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι ανθίζει και εκεί που δεν υπάρχει σπόρος αλλά δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα, κυρίως γιατί το μόνο που θέλει είναι να κάνει εντύπωση! Πάντως αυτή η Πανσέληνος επιδιώκει αλλαγές και μάλιστα μεγάλες και δε φοβάται καθόλου για τις συνέπειες.

Ο Ερμής περνάει στο Λέοντα στις 5/8 και μας κάνει τόσο φιλόδοξους, αισιόδοξους αλλά και να θέλουμε να ζήσουμε τις απολαύσεις μέχρι το μεδούλι. Θέλουμε να πιούμε και την τελευταία σταγόνα όλων μας των ονείρων… Στις 20 του μήνα περνάει στην Παρθένο και αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε κατεργάρης θα μπει στον πάγκο του. Εργασία και προγραμματισμός!

Η Αφροδίτη περνάει στον Καρκίνο στις 7 /8 και θα δώσει και αυτή μία επιπλέον ώθηση στο συναίσθημα που θα γίνει πιο μεθοδικό και κυρίως θα καταλάβουμε ότι αυτά που αισθανόμαστε θα τα αποδείξουμε και με πράξεις κάτι που όσο περνάει ο μήνας θα γίνεται και πιο δύσκολο!

Η Νέα Σελήνη στο Λέοντα στις 19/8 δίνει ώθηση στο συναίσθημα και προσπαθεί να διατηρήσει το καλοκαίρι δίνοντας μία παράταση που όμως δε αισθανόμαστε ότι παίζουμε στις καθυστερήσεις του αγώνα... Θα κάνουμε όμως σοβαρή προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε και κυρίως να προγραμματίσουμε για το μέλλον!

Στο τέλος του μήνα και κυρίως μετά τις 24 τα πράγματα γίνονται πιο ζόρικα και θα καταλάβουμε τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στην εργασία αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Είναι δύσκολο να βρούμε λύσεις όταν υπάρχει πίεση και κυρίως όταν χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις εδώ και τώρα… Αυτό που μοιάζει πιο δύσκολο είναι να αποτινάξουμε το παρελθόν και να δούμε τη νέα πραγματικότητα!

Πηγή: astrologos.gr