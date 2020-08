Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Κοντά στον Λαπροβίτολα

Ισπανική εφημερίδα θεωρεί δεδομένη την αποδέσμευση του Αργεντινού γκαρντ από τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη μεταπήδησή του στο “τριφύλλι”.

Θέμα χρόνου είναι σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα “AS”, η μεταγραφή του Νικολάς Λαπροβίτολα στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Αργεντινός γκαρντ θα μείνει ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια θα υπογράψει στο “τριφύλλι”.

Ο 30χρονος πόιντ γκαρντ έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τη “Βασίλισσα”, ωστόσο η ισπανική εφημερίδα αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα λύσουν τη συνεργασία τους, με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος. Έτσι, θα μπορέσει στη συνέχεια να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, με το σχετικό δημοσίευμα να τονίζει ότι οι “πράσινοι” έχουν ποντάρει πολλά πάνω στον Λαπροβίτολα για την αντικατάσταση του Νικ Καλάθη, ο οποίος αποχώρησε με προορισμό την Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, η ισπανική εφημερίδα εκφράζει την άποψη πως το σύστημα παιχνιδιού του Παναθηναϊκού ταιριάζει περισσότερο στον 30χρονο άσο, ο οποίος δεν βρήκε τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο στη Ρεάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα επικεντρώνεται περισσότερο στον Φακούντο Καμπάτσο και την επιθυμία του να αγωνιστεί στο NBA, ωστόσο η ισπανική εφημερίδα ξεκαθαρίζει πως «αυτός που σύντομα θα λύσει το συμβόλαιό του είναι ο Λαπροβίτολα».