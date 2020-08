Αθλητικά

GP Βρετανίας: Ο Χάμιλτον την pole position

Ο Βρετανός κάτοχος του τίτλου πέτυχε τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αυριανό αγώνα.

Ο Λιούις Χάμιλτον εξασφάλισε την pole position και στο γκραν πρι της Βρετανίας, με το οποίο συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα. Ο Βρετανός κάτοχος του τίτλου πέτυχε τον ταχύτερο γύρο στις σημερινές (1/8) κατατακτήριες δοκιμές και θα εκκινήσει -για 91η φορά στην καριέρα του- από την πρώτη θέση στον αυριανό (2/8) αγώνα.

Η Mercedes ήταν κυρίαρχος στα δοκιμαστικά, καθώς τη δεύτερη θέση πίσω από τον Χάμιλτον πήρε ο Φινλανδός «ομόσταυλός» του Βάλτερι Μπότας. Τα «ασημένια βέλη» ακολούθησε το μονοθέσιο της Red Bull, με τον Ολλανδό, Μαξ Φερστάπεν, να κατατάσσεται τρίτος.

Η πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων δοκιμών στην πίστα του Σιλβερστόουν:

Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) 1:24.303 Βαλτέρι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) +0.313 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) +1.022 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +1.124 Λάντο Νόρις (Βρετανία/Mclaren) +1.479 Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point) +1.536 Κάρλος Σάινθ (Ισπανία/Mclaren) +1.662 Ντάνι Ρικάρντο (Αυστραλία/Renault) +1.706 Εστεμπαν Οκόν (Γαλλία/Renault) +1.906 Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) +2.036