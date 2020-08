Κοινωνία

Μία σύλληψη για συνωστισμό σε συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν τηρήθηκε κανένα από τα μέτρα που προβλέπονται για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Επίσης, σφαγίστηκαν δυο μπαρ στην Χαλκιδική.

(εικόνα αρχείου)

Διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ επέβαλε το δικαστήριο με την αυτόφωρη διαδικασία στον προσωρινά υπεύθυνο διοργανωτή της συναυλίας του Σωκράτη Μάλαμα, με την κατηγορία της παράβασης των μέτρων του ποινικού κώδικα για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού . Η συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο «Ακόντισμα» της Νέας Καρβάλης του Δήμου Καβάλας και η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε τα 1.000 άτομα.

Η αστυνομία κινήθηκε αυτεπάγγελτα και συνέλαβε τον προσωρινά υπεύθυνο για τη διοργάνωση της χθεσινής συναυλίας, καθώς στο χώρο του θεάτρου δεν τηρήθηκε κανένα από τα μέτρα που προβλέπονται στον ποινικό κώδικα με στόχο την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού . Όσοι παρακολούθησαν τη συναυλία δε φορούσαν μάσκες κατά την είσοδό και την αποχώρηση τους από το χώρο, ενώ δεν τηρήθηκαν και οι προβλεπόμενες αποστάσεις στις κερκίδες του θεάτρου. Επίσης, δεν υπήρχε ξεχωριστή είσοδος και έξοδος από το χώρο του θεάτρου.

Εν τω μεταξύ στη Χαλκιδική σφραγίστηκαν δυο μπαρ για 15 ημέρες, επειδή στη διάρκεια ελέγχου που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι πελάτες ήταν υπεράριθμοι και υπήρξε συνωστισμός και συγχρωτισμός. Ταυτόχρονα επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 30.000 και 13.000 ευρώ αντίστοιχα.