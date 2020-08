Αθλητικά

Ακοντισμός: Παγκόσμιο ρεκόρ από την Ελίνα Τζένγκο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συνέτριψε το ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2015 στους Παναμερικανικούς Αγώνες.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ελίνα Τζένγκο (ΑΣ Κένταυρος) έκανε παγκόσμιο ρεκόρ Νεανίδων (Κ20) στον ακοντισμό, με βολή στα 63,96 μέτρα!

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποσκαριώβ κατέρριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, που κατείχε η Κουβανή Ατζιλάρε με βολή 63,86 μέτρων, από τις 2 Αυγούστου 2015, στους Παναμερικανικούς αγώνες.

Παράλληλα, φυσικά, είναι και πανελλήνιο ρεκόρ, βελτιώνοντας το δικό της 61.53μ από τις 8 Ιουλίου 2020 στους αγώνες “Κ. Σπανίδης”.