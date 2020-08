Ζώδια

Ζώδια: προβλέψεις για τη νέα εβδομάδα

Ποιες οι πλανητικές όψεις που φέρνουν αλλαγές. Ποια ζώδια θα ζήσουν πιο έντονες καταστάσεις αυτή την εβδομάδα;

Είναι μία έντονη εβδομάδα αυτή που διανύουμε, με τα γεγονότα να κορυφώνονται στην αρχή της επόμενης με την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, όμως ήδη κινούμαστε σε αυτό το κλίμα νιώθοντας έντονες τις δονήσεις αφού ο Ερμής από τον Καρκίνο συγκρούεται με Δία και Πλούτωνα!

Έρχονται στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά και ένοχες καταστάσεις οι οποίες δε μας αφήνουν να σκεφτούμε λογικά και κυρίως να μπορέσουμε να απομονώσουμε τη λογική από το συναίσθημα και τελικά να καταλήξουμε σε αυτό που είναι ωφέλιμο για εμάς… Αντίθετα, μπλέκουμε σε τελειωμένες καταστάσεις, σε μοιραίους έρωτες γεμάτες υποσχέσεις οι οποίες τελικά αφήνουν πόνο και κάτι ανολοκλήρωτο αλλά σίγουρα θέλουμε να το ζήσουμε!



Το τετράγωνο του Ήλιου με τον Ουρανό στο τέλος της εβδομάδας είναι αυτό που μας υπενθυμίζει ότι η επανάσταση είναι ένα είδος που το χρειαζόμαστε γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για διαφορετικές καταστάσεις για τις οποίες όμως δεν είμαστε προετοιμασμένοι ότι αντέχουμε και ότι είναι αυτό που επιθυμούμε. Μπορεί να μας φέρει μπροστά σε καινούργιους έρωτες που το σίγουρο είναι ότι θα μας ενθουσιάσουν αλλά δε θα μας παρέχουν ασφάλεια.



Η Αφροδίτη σχεδόν ολοκληρώνει την παραμονή της στους Διδύμους και κάνει ότι μπορεί για να καταφέρει να είναι άμεση και επικοινωνιακή και ανάλαφρη. Είναι μία νότα αισιοδοξίας πάντως, ή μπορεί να μας οδηγεί να συμβουλευόμαστε ανθρώπους που με τα λόγια τους μας χαλαρώνουν μέσα σε αυτό το ενοχικό που νιώθουμε και ίσως μας κάνει και να απολογούμαστε. Ερωτικά πάντως, απλά ζούμε τις στιγμές και θέλουμε κάτι πολύ πιο ασφαλές για να νιώσουμε πλήρεις!



ΚΡΙΟΙ-ΚΑΡΚΙΝΟΙ-ΖΥΓΟΙ-ΑΙΓΟΚΕΡΟΙ γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο των ζωδίων είστε αυτοί που θα ζήσετε πιο έντονες καταστάσεις αυτή την εβδομάδα! Σα να σας έρχονται τα γεγονότα έτοιμα προς επίλυση και τελικά εσείς να καλείστε να δώσετε τις λύσεις που θα εμπεριέχουν συναισθηματική φόρτιση αφού άλλα θέλει η καρδιά σας και αλλού σας πάνε τα δεδομένα σας… Σίγουρα, το παρελθόν για εσάς είναι παρόν και σας δημιουργεί σχεδόν ενοχική κατάσταση, αφού το παρόν μοιάζει μία σκιά αλλά αυτός είναι ο ήλιος και αυτός θα σας καθοδηγήσει αναγκάζοντάς σας να αφήσετε πίσω τις σκιές!

Πηγή: astrologos.gr