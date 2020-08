Τεχνολογία - Επιστήμη

Επιστρέφει στη Γη η κάψουλα Dragon Endeavour

Η προσθαλάσσωση της κάψουλας είναι προγραμματισμένη για σήμερα...

Η κάψουλα Dragon Endeavour της SpaceX αναχώρησε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να επιστρέψει στην Γη , ανακοίνωσε η Nasa.

H κάψουλα μεταφέρει τους δύο αμερικανούς αστροναύτες Μπομπ Μπένκεν και ο Νταγκ Χάρλεϊ που αναχώρησαν την 30ή Μαΐου από τη Φλόριντα με πύραυλο της SpaceX και έτσι έγιναν οι πρώτοι αστροναύτες που έφθασαν στον ISS με τη βοήθεια ιδιωτικής εταιρείας που έχει συνάψει συμβόλαιο με τη Nasa.

Η προσθαλάσσωση της κάψουλας είναι προγραμματισμένη για σήμερα, 2α Αυγούστου. Ο ακριβής χρόνος θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες.