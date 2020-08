Κόσμος

Κορονοϊός – Βραζιλία: περισσότεροι από 1000 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι ύφεσης και συνεχίζει να σκορπάει τον θάνατο.

Η Βραζιλία κατέγραψε 1.088 νέους θανάτους και 45.392 νέα κρούσματα της Covid-19 κατά το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στην Βραζιλία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια κρούσματα από την έναρξη της πανδημίας, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 93.553