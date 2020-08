Life

Η Έλεν Ντε Τζένερις θέλει να αποσυρθεί

Οι σοβαρές καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση.

Κουράστηκε να κάνει εκπομπές η Έλεν Ντε Τζένερις (Ellen DeGeneres) και θέλει να αποσυρθεί, κάτι το οποίο όμως δεν φαίνεται να είναι και τόσο εύκολο εξαιτίας των συμβολαίων που έχει υπογράψει με την Warner Bros.

Πηγές της Telepictures, που είναι η εταιρεία παραγωγής του «The Ellen DeGeneres Show», δήλωσαν στον ιστότοπο DailyMail.com, ότι η Έλεν είναι έτοιμη να «κλείσει τα μικρόφωνα», ύστερα από τις καταγγελίες που ήρθαν στη δημοσιότητα για «τοξικές» συνθήκες στο χώρο εργασίας, αλλά και για σεξουαλικές παρενοχλήσεις από παραγωγούς της εκπομπής σε βάρος εργαζομένων.

«Πιστεύει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και ο μόνος τρόπος για να ανακτήσει την προσωπική της φήμη από αυτό που συμβαίνει είναι να σταματήσει την εκπομπή», είπε. «Η αλήθεια είναι ότι ήξερε τι συνέβαινε - είναι το σόου της... Μπορεί να κατηγορηθεί οποιοδήποτε στέλεχος, αλλά η Έλεν είναι τελικά εκείνη που φταίει».

Πηγή που επικαλείται το Page Six υποστηρίζει ότι, «Όλοι γνωρίζουν ότι η Έλεν είναι κακή και απίστευτα δύστροπη. Τώρα που η Warners ξεκίνησε έρευνα, υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι που προβαίνουν σε καταγγελίες που δεν μπορούν να τις αγνοήσουν. Αυτό βάζει τη Warners σε μια δύσκολη θέση σχετικά με το συμβόλαιο της Έλεν - επένδυσαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στη συμφωνία τους μαζί της. Εάν αποφασίσουν ότι θέλουν να τη διώξουν -κάτι που φαίνεται όλο και πιο πιθανό- αυτό θα είναι ένα μεγάλο νομικό πρόβλημα. Επιπλέον, δεν θα φύγει με τη φήμη της αλώβητη».

Η πηγή πρόσθεσε, «Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουν ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την Έλεν».

Το 2016, η Έλεν ίδρυσε την «Ellen Digital Network» υπό την Warner Bros. Τον περασμένο Μάιο, όταν τελικά υπέγραψε νέα συμφωνία για να συνεχίσει την καθημερινή της εκπομπή μέχρι το 2022, είπε ότι ήταν «διχασμένη» για το πόσο καιρό θα κρατήσει το σόου, καθώς από τότε στα σχέδια της ήταν να παράγει ντοκιμαντέρ μέσω της θυγατρικής της «Ellen Digital Network». Η άλλη εταιρεία της, «A Very Good Production», είναι επίσης πίσω από σειρές για το NBC και το Discovery Channel, καθώς και τις προσαρμογές ταινιών.