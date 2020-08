Αθλητικά

Ο Κύργιος δεν θα αγωνιστεί στο US Open λόγω κορονοϊού

Με αιχμές κατά άλλων τενιστών ανακοίνωση την απόφαση του ο Ελληνοαυστραλός πρωταθλητής.

Ο Νικ Κύργιος ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο φετινό U.S. Open, ενώ άσκησε εκ νέου κριτική σε κάποιους από τους επαγγελματίες συναδέλφους του για την επιλογή τους να αγνοήσουν τις ιατρικές συμβουλές στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

«Δεν θα παίξω φέτος στο U.S. Open» λέει ο Ελληνοαυστραλός τενίστας και συνεχίζει, «Με πονάει που δεν θα είμαι εκεί για να αγωνιστώ σε ένα από τα σπουδαιότερα γήπεδα του τένις, το στάδιο Άρθουρ Ας. Όμως, μένω εκτός για τον κόσμο, για τους συμπατριώτες μου Αυστραλούς, για τους εκατοντάδες και χιλιάδες Αμερικανούς που έχουν χάσει τη ζωή τους, για όλους εσάς. Είναι απόφασή μου».

Ο 25χρονος άσος δεν έχει πρόβλημα με την αμερικανική ομοσπονδία τένις, η οποία προγραμμάτισε το φημισμένο τουρνουά γκραν σλαμ στο διάστημα 31 Αυγούστου-13 Σεπτεμβρίου ή με τους παίκτες που θα αγωνιστούν, εάν το επιλέξουν, «... εφόσον όλοι ενεργούν σωστά και ενεργούν με ασφάλεια». Ο Κύργιος αναγνώρισε ότι οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι στη διοργάνωση, όπως το προσωπικό των εστιατορίων και οι καθαριστές, έχουν ανάγκη να γίνει το τουρνουά.

Όμως, ο Κύργιος, ο οποίος είναι Νο 40 στην παγκόσμια κατάταξη, έριξε ξανά τα «βέλη» του σε κάποιους παίκτες, με τους οποίους βρίσκεται σε διαμάχη ύστερα από την επιλογή τους να παίξουν στο τουρνουά επίδειξης "Adria Tour exhibition" που διοργάνωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε διάφορες πόλεις των Βαλκανίων. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόκοβιτς και οι Μπόρνα Τσόριτς, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και Βίκτορ Τροΐτσκι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό στη διάρκεια του τουρνουά, το οποίο διεκόπη.

«Παίκτες του τένις, πρέπει να ενεργείτε ο ένας προς το συμφέρον του άλλου και να συνεργάζεστε» συμπλήρωσε ο Κύργιος, για να καταλήξει λέγοντας μεταξύ άλλων, «Δεν μπορείς να χορεύεις πάνω σε τραπέζια, να κερδίζεις χρήματα κάνοντας το γύρο της Ευρώπης ή να προσπαθείς να βγάλεις γρήγορα λεφτά διοργανώνοντας μια επίδειξη. Αυτό είναι τόσο εγωιστικό. Σκεφτείτε τους άλλους ανθρώπους για μια φορά, αυτό είναι το σημαντικό με αυτόν τον ιό».