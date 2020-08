Οικονομία

Πρωτόκολλο επιβατών: αύξηση της πληρότητας στα πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει για τα ταχύπλοα υδροπτέρυγα, για τις αεροπορικές θέσεις στα πλοία και τις καμπίνες. Διατηρείται η τήρηση της ελάχιστης απόστασης.

Στο 80% από το 60% που ήταν έως σήμερα, αυξάνεται το πρωτόκολλο των επιβατών στα πλοία της ακτοπλοϊας και στο 85% από το 65% στα πλοία που διαθέτουν καμπίνες. Επίσης διατηρείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτό. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα άτομα εφόσον είναι συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους. Αναφορικά με τα ταχύπλοοα υδροπτέρυγα, που το πρωτόκολλο επιβατών ήταν στο 50% μπορεί να αυξηθεί στο 80% μόνο εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνεται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώ-ματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργεί-ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/). Για κάθε παράβαση των διατάξεων καθώς και των μέτρων επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή ο, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Στο μεταξύ ρητή εντολή προς όλα τα λιμεναρχεία της χώρας να διεξάγουν πρόσθετους ελέγχους στην ακτοπλοΐα, τόσο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, όσο και πάνω στα πλοία έχει ζητήσει ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που θα διαπιστώνονται παραβάσεις των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό, θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα. Ήδη έχουν διαπιστωθεί και έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε δεκάδες παραβάσεις.