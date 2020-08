Κόσμος

Επίθεση τζιχαντιστών σε φυλακή – Δεκάδες νεκροί και δραπέτες (εικόνες)

Μαζική απόδραση σε φυλακή της Τζαλαλάμπαντ. Μέλη του Ισλαμικού Κράτους μάχονται με κυβερνητικές δυνάμεις.

Τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) συνέχιζαν να εμπλέκονται σε σποραδικές μάχες με τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας στην Τζαλαλάμπαντ σήμερα το πρωί, μετά την επίθεση σε φυλακή στην πόλη αυτή στο ανατολικό τμήμα του Αφγανιστάν που είχε αποτέλεσμα να σημειωθεί μαζική απόδραση εγκλείστων, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η έφοδος άρχισε το απόγευμα χθες Κυριακή, όταν αυτοκίνητο παγιδευμένο με ποσότητα εκρηκτικών ανατινάχθηκε μπροστά στην είσοδο της φυλακής. Ακούστηκαν κατόπιν αρκετές ακόμη εκρήξεις, καθώς μέλη του ΙΚ άνοιγαν πυρ εναντίον της φρουράς.

Οι αρχές στην επαρχία Νανγκαρχάρ, της οποίας η Τζαλαλάμπαντ είναι η πρωτεύουσα, ενημέρωσαν σήμερα ότι στην έφοδο και στις μάχες που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 23 άμαχοι και τρεις από τους επιτιθέμενους. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον άλλοι 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Αφγανικές ειδικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και έφθασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη για να υποστηρίξουν την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια του χάους πάνω από 75 κρατούμενοι απέδρασαν και η αστυνομία κατέβαλε προσπάθειες να τους συλλάβει, σύμφωνα με αξιωματούχους. Απετράπη η απόπειρα απόδρασης εκατοντάδων άλλων, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το ΙΚ ανέλαβε από χθες βράδυ την ευθύνη για την επίθεση, που εξαπολύθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της αφγανικής υπηρεσίας πληροφοριών ότι οι ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν ανώτερο στέλεχος του αφγανικού βραχίονα της τζιχαντιστικής οργάνωσης κοντά στην Τζαλαλάμπαντ.

Η πόλη, περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά της Καμπούλ, αποτελεί κόμβο στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί προς το Πέρασμα του Χάιμπερ και την πόλη Πεσάβαρ του Πακιστάν.

Σε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δόθηκε στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα περιεχόταν η εκτίμηση πως το ΙΚ διαθέτει περίπου 2.200 μέλη στο Αφγανιστάν και ότι παρ’ όλο που η οργάνωση βρίσκεται σε υποχώρηση και η ηγετική της ομάδα έχει αποδεκατιστεί, συνεχίζει να είναι σε θέση να διαπράξει αιματηρές επιθέσεις.