Υγεία - Περιβάλλον

Κρούσμα κορoνοϊού και σε τέταρτο γάμο

Σε εξέλιξη η διαδικασία της ιχνηλάτησης από τις υγειονομικές Αρχές...

Μετά τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Αλεξανδρούπολη, κρούσμα κορονοϊού και σε τέταρτο γάμο.

Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές υγειονομικές Αρχές μετά τα τρία νέα κρούσματα κορoνοϊού – δύο άνδρες και μία γυναίκα – που εντοπίστηκαν στην Λάρισα.

Η κινητοποίηση των Αρχών έγκειται στο γεγονός ότι το ένα εκ των τριών κρουσμάτων ήταν καλεσμένος σε γάμο, ο οποίος τελέστηκε στην ευρύτερη περιοχή.

Η διαδικασία ιχνηλάτησης βρίσκεται, ήδη σε εξέλιξη...

Πηγή: www.larissanet.gr