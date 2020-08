Κοινωνία

Συναγερμός σε παραλία – Παιδί παρασύρθηκε με στρώμα θαλάσσης

Περιπέτεια για κορίτσι πάνω σε φουσκωτό στρώμα θαλάσσης.

Ένα κορίτσι πάνω σε φουσκωτό στρώμα θαλάσσης διέτρεξε κίνδυνο όταν το στρώμα παρασύρθηκε στα ανοικτά στη θαλάσσια περιοχή Πλάκα της Νάξου, πάντως το συμβάν είχε αίσιο τέλος.

Στη θαλάσσια περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ταχύπλοο και περιπολικό όχημα από ξηράς. Το κορίτσι εντοπίστηκε από το ταχύπλοο και μεταφέρθηκε στην παραλία, καλά στην υγεία του.