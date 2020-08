Κοινωνία

Καταδίωξη και τραυματισμός αστυνομικού

Τρελή καταδίωξη με μεθυσμένο οδηγό κατέληξε σε τραυματισμό αστυνομικού.

Συνελήφθησαν δύο Έλληνες για αντίσταση, απείθεια, απλή σωματική βλάβη εξύβριση και μέθη

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι στη διασταύρωση Σαβαλίων, οι δράστες επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκαν σε σήμα στάσης των αστυνομικών για έλεγχο, ενεργώντας ελιγμό και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, προκειμένου να διαφύγουν.

Η σύλληψη των δραστών, πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη, ενώ επιπλέον αντιστάθηκαν στους αστυνομικούς απωθώντας τους με τα άκρα τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας από τους αστυνομικούς, ο οποίος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον οδηγό του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

