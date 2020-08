Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, ασθενείς με COVID-19.

Σήμερα ανακοινώθηκαν 121 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα μας.

Συγκεκριεμένα, πέντε κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, καθώς και επτά εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως.

Επίσης εντοπίστηκαν:

26 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

47 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη,

8 κρούσματα στη Χαλκιδική, *πέντε από τα οποία συνδέονται με βάπτιση*,

8 κρούσματα στη Λάρισα,

7 κρούσματα στην Κέρκυρα,

2 κρούσματα στην Ημαθία,

1 κρούσμα στην Καβάλα,

1 κρούσμα στην Αρκαδία,

1 κρούσμα στην Αχαΐα,

1 κρούσμα στη Δράμα,

1κρούσμα στην Εύβοια,

1κρούσμα στην Κοζάνη,

1κρούσμα στην Πέλλα,

1 κρούσμα στη Χίο.