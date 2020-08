Οικονομία

Επιστροφές φόρου – εξπρές από την ΑΑΔΕ

Σε πόσες ημέρες πληρώνονται οι επιστροφές φόρου από την ημερομηνία εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης.

Σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με πέρυσι είναι ο ρυθμός, με τον οποίο καταβάλλονται φέτος οι επιστροφές φόρου στους λογαριασμούς των δικαιούχων φορολογουμένων πολιτών. Αιτία, η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία οι επιστροφές φόρου πληρώνονται από το Δημόσιο το πολύ σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης.

Έτσι, μέχρι και το τέλος Ιουλίου, και για δηλώσεις, που υποβλήθηκαν οριστικά έως και τις 20 του ίδιου μήνα, είχαν πιστωθεί με τα ποσά των επιστροφών οι τραπεζικοί λογαριασμοί 509.000 φυσικών προσώπων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 121 εκατ. ευρώ.

Στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, οι φορολογούμενοι, που είχαν εισπράξει την επιστροφή φόρου, ήταν 364.000 και το συνολικό ποσό έφτανε στα 97 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή, φέτος ήδη οι δικαιούχοι που πληρώθηκαν είναι αυξημένοι κατά 40% και το συνολικό ποσό κατά 20%.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική για δύο λόγους, όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ. Πρώτον, γιατί οι φορολογούμενοι εισπράττουν άμεσα την επιστροφή φόρου. Δεύτερον, διότι προλαβαίνουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και γλιτώνουν το συμψηφισμό με τυχόν οφειλές από το συγκεκριμένο φόρο.