Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στην τελική φάση οι δοκιμές για το εμβόλιο στη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Καθηγητής Τσιόδρας σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις για τη θεραπεία και τα εμβόλια της νόσου COVID-19.

Ο επιστημονικός κόσμος ενώνεται μπροστά στην απειλή του ιού. Η φαρμακευτική βιομηχανία ξεπερνάει τους ανταγωνισμούς. Ανταγωνίστριες φαρμακευτικές εταιρείες συνεργάζονται για ανακάλυψη θεραπειών, χρησιμοποιώντας φάρμακα γνωστά από θεραπείες άλλων ασθενειών, όπως η ψωρίαση και η νόσος HIV. Χαιρετίζουμε αυτή την παγκόσμια συνεργασία, η οποία διενεργεί αυτή τη στιγμή κλινικές μελέτες. Τα παραπάνω ανέφερε ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για την COVID-19, Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα.

«Δυστυχώς κάποια φάρμακα δεν κατάφεραν να πιάσουν τα αποτελέσματα που περιμέναμε, όπως το φάρμακο tocilizumab σε μελέτη φάσης ΙΙΙ ασθενών με σοβαρή πνευμονία. Για την χλωροκίνη ο γρίφος συνεχίζεται. Υπάρχουν κυρίως αρνητικά αποτελέσματα στις περισσότερες μελέτες και κάποια θετικά αποτελέσματα από μεγάλη μελέτη στην Ισπανία. Η δεξαμεθαζόνη, ένα είδος κορτιζόνης, ένα φτηνό και γνωστό φάρμακο, φαίνεται να μειώνει τους θανάτους σε μια μεγάλη κλινική μελέτη η οποία αφορούσε σοβαρά περιστατικά και περιλαμβάνεται και στον δικό μας αλγόριθμο».

Ο κ. Τσιόδρας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε την προμήθεια των μελών της ΕΕ και του ΗΒ με τριάντα χιλιάδες θεραπευτικά σχήματα από το μόνο έως σήμερα εγκεκριμένο φάρμακο για την θεραπεία της νόσου την ρεμντεσιβίρη προ 5 ημερών σύμφωνα με τις δηλώσεις της Επιτρόπου για την Υγεία Στέλλας Κυριακίδη.

Η ποσότητα αυτή αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες τους και την κατανομή που θα προτείνεται μετά την συμβουλή από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου των Νόσων το ECDC. Πρόσθεσε ότι «τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να είναι το νέο μεγάλο όπλο στην θεραπεία της νόσου. Έχουν ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα μεγάλες κλινικές μελέτες. Οι μελέτες αυτές τρέχουν παράλληλα με μελέτες που αφορούν τα φυσικά μας αντισώματα, τον ορό, δηλαδή, από ανθρώπους που ξεπέρασαν την νόσο και χορηγούνται ήδη και στην πατρίδα μας, σε μια μελέτη του πανεπιστημίου Αθηνών».

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα της κολχικίνης

«Η μελέτη της κολχικίνης, ενός καρδιοπροστατευτικού φαρμάκου που έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε μελέτες στην πατρίδα μας, συνεχίζεται και φαίνεται ότι παρόμοια αποτελέσματα έχουν και άλλοι ερευνητές του εξωτερικού», είπε ο κ. Τσιόδρας. Επίσης, «ένα νέο φάρμακο για πρώτη φορά, η αβιπταντίλη (aviptadil), για την οποία ήδη μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Φιλίππου, ήδη δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε σοβαρά περιστατικά, μπλοκάροντας τον πολλαπλασιασμό του ιού στα κύτταρα του πνεύμονα αλλά και έχοντας ευεργετικά αποτελέσματα στα μονοκύτταρα».

Μελέτες για εμβόλια

Όπως είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας, «δεν υπάρχει μαγική λύση στη δεδομένη χρονική συγκυρία για την εξαφάνιση του ιού, ενώ υπάρχει η ελπίδα για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες δημοσιεύσεις αρχικών μελετών από διεθνείς ομάδες επιστημόνων τις οποίες είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Κάποια από αυτά τα εμβόλια είναι στα τελευταία στάδια κλινικών δοκιμών που διεξάγονται για να δείξουν την αποτελεσματικότητά τους στην πρόληψη της νόσου. Αυτό δεν σημαίνει πως σίγουρα θα έχουμε εμβόλιο αλλά για πρώτη φορά στα παγκόσμια επιστημονικά χρονικά φτάσαμε σε αυτές τις τελευταίου σταδίου μελέτες πάρα πολύ γρήγορα γιατί αυτές οι μελέτες πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα και κανόνες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας πριν αδειοδοτηθεί και κυκλοφορήσει το εμβόλιο. Το εμβόλιο πρέπει να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Οι μεγάλες μελέτες στην Νότια Αφρική, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Άπω Ανατολή ελπίζουμε πως θα μας δώσουν γρήγορα τέτοια θετικά αποτελέσματα».

Ρωσία: Κοντά στο εμβόλιο

Το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού πρόκειται να εγκριθεί μέχρι τις 15 Αυγούστου στη Ρωσία, ώστε να αρχίσει η μαζική παρασκευή του, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tass.

O Υπουργός Εμπορίου, Ντένις Μαντούροφ, αποκάλυψε ότι τρία διαφορετικά βιο-ιατρικά εργαστήρια, ταυτόχρονα, δοκιμάζουν σε τελική φάση το εμβόλιο αυτό, ώστε μέχρι τον 15Αυγουστο να έχει εγκριθεί η μαζική παραγωγή, με στόχο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να διατεθούν στην αγορά εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις.

Απώτερος στόχος βέβαια είναι υπερπολλαπλασιαστεί η παρασκευή τους κατά εκατομμύρια δόσεις ανά ημέρα μέχρι το 2021. Τον συντονισμό της επιτάχυνσης στην παρασκευή έχει αναλάβει εργαστήριο υπό την αιγίδα του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.

Υπάρχει ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων για την πρωτιά στην ανακάλυψη του εμβολίου, ωστόσο τις ρωσικές ανακοινώσεις δεν έχει σχολιάσει ανεξάρτητη αρχή της επιστημονικής κοινότητας. Μένει να αποδειχτεί πόσο ασφαλές θα είναι το εμβόλιο αυτό, αφού οι επιστήμονες επιμένουν σε πολλαπλές δοκιμές, ώστε να φανούν οι παρενέργειές του.