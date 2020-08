Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ένας άνθρωπος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα στον πλανήτη!

Οι νεκροί ξεπέρασαν πλέον τους 700.000, με τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Ινδία κα το Μεξικό να καταγράφουν τις περισσότερες από τις νέες απώλειες.

Ο παγκόσμιος απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού ξεπέρασε σήμερα τους 700.000 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, με τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Ινδία κα το Μεξικό να καταγράφουν τις περισσότερες από τις νέες απώλειες.

Σχεδόν 5.900 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε 24 ώρες εξαιτίας της COVID-19 κατά μέσον όρο, κατά τους υπολογισμούς του πρακτορείου, που βασίζονται σε δεδομένα που ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων. Ο αριθμός αυτός ισούται με 247 θανάτους ανά ώρα, ή έναν κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Η Λατινική Αμερική αποτελεί το νέο επίκεντρο της πανδημίας, μαζί με τις ΗΠΑ. Οι αρχές στις λατινοαμερικάνικες χώρες, όπως και στις ΗΠΑ, δυσκολεύονται να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Αρχικά, η πανδημία εξαπλωνόταν με βραδύτερο ρυθμό στη Λατινική Αμερική, όπου ζουν περίπου 640 εκατομμύρια άνθρωποι, απ’ ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία όταν ο ιός άρχισε να διασπείρεται στις φτωχογειτονιές των πυκνοκατοικημένων πόλεων των χωρών της περιφέρειας αυτής.

Πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι στη Λατινική Αμερική ζουν σε παραγκουπόλεις, σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς. Πολλοί βρίσκουν δουλειά μόνο στον ανεπίσημο τομέα, δεν έχουν ασφάλιση ή άλλο δίχτυ ασφαλείας και συνέχισαν να εργάζονται παρά την πανδημία, διότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν άλλο τρόπο να εξασφαλίζουν τα προς το ζην.

Οι ΗΠΑ των περίπου 330 εκατομμυρίων κατοίκων είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον κόσμο, παρότι είναι ένα από τα πλουσιότερα κράτη στον πλανήτη.

Ο Δρ. Άνθονι Φάουτσι, κορυφαίος αμερικανός ειδικός, έκρινε προχθές Δευτέρα ότι οι αμερικανικές πολιτείες όπου υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί κρουσμάτων πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επιβάλλουν ξανά lockdown διότι, όπως εξήγησε, ο αριθμός των κρουσμάτων είναι κρίσιμο να μειωθεί προτού ξεκινήσει η περίοδος της εποχικής γρίπης, το φθινόπωρο.

Ακόμη και σε χώρες του κόσμου που έμοιαζαν να έχουν θέσει υπό έλεγχο την εξάπλωση της πανδημίας, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα ρεκόρ κρουσμάτων μόλυνσης, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η μάχη απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει. Η Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ, η Βολιβία, το Σουδάν, η Αιθιοπία, η Βουλγαρία, το Βέλγιο, το Ουζμπεκιστάν και το Ισραήλ κατέγραψαν το τελευταίο διάστημα νέα ρεκόρ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.