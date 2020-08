Τοπικά Νέα

Η “Θάλεια” χτύπησε την Κέρκυρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει από το πρωί το νησί των «Φαιάκων».

Η κακοκαιρία με το όνομα «Θάλεια», ξεκίνησε την «επίσκεψη» της στη χώρα μας από τα δυτικά και χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα.

Από το πρωί, ραγδαίες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι έπληξαν το νησί και έθεσαν σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Χαρακτηριστική είναι η πτώση ενός μεγάλου δέντρου πάνω σε δυο αυτοκίνητα, έξω από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου ως εκ θαύματος δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Ένα άλλο δέντρο έπιασε φωτιά από κεραυνό στην Καστανιά, ενώ η Πυροσβεστική αναγκάστηκε να επέμβει και για απάντληση υδάτων στην Αχαράβη.

Το πρωί οι δρόμοι έξω από τις εργατικές κατοικίες στον Άι Γιάννη, μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ και στο Λιστόν, έπεσαν κομμάτια από την πρόσοψη στο δρόμο.

Πηγή: kerkyrasimera.gr