Οικονομία

Κορονοϊός: “βροχή” τα πρόστιμα για μη τήρηση των μέτρων στα νησιά

Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι για εφαρμογή των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Σε ποια νησιά σφραγίστηκαν επιχειρήσεις.

Συνεχίστηκαν και την Τρίτη οι σαρωτικοί έλεγχοι της αστυνομίας στα νησιά και ειδικότερα σε beach bar και άλλα καταστήματα, για την εφαρμογή των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, που εφαρμόζονται από την αρχή του μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, από χτες το απόγευμα και μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, σφραγίστηκαν για υπεράριθμους πελάτες, για 15 μέρες: ένα μπαρ στη Σύρο και επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και ένα στη Μύκονο, με 3.000 ευρώ πρόστιμο.

Επίσης έγιναν δύο συλλήψεις σε ισάριθμα καταστήματα για ηχορύπανση, το ένα από τα οποία σφραγίστηκε για 15 μέρες και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ στη Σαντορίνη υποβλήθηκε μία μήνυση για ξαπλώστρες χωρίς άδεια.

Συνολικά σε επιχειρήσεις έγιναν 22 έλεγχοι στη Μύκονο, 19 στην Πάρο, 24 στη Σαντορίνη, 6 στη Σύρο και 8 στην Ίο. Για μάσκες έγιναν 51 έλεγχοι σε Κέα, Τήνο, Νάξο, Άνδρο και Μήλο και βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις για τις οποίες κόπηκαν πρόστιμα των 150 ευρώ. (3 Μήλος, 1 Φηρά, 3 Άνδρος, 2 Κέα, 1 Σύρος, 1 Ίος, 1 Μύκονος).