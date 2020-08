Πολιτική

Τσίπρας: συλλυπητήρια και αλληλεγγύη στον λαό του Λιβάνου

Τα βαθιά συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του στον λαό του Λιβάνου εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στο Twitter, με αφορμή την τραγωδία στη Βηρυτό.

"Σε αυτές τις τραγικές στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας και την αλληλεγγύη μας στο λαό του Λιβάνου" αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μήνυμά του ανήρτησε και στα αγγλικά, γράφοντας: "Deepest condolences and solidarity to the people of #Lebanon in these difficult times".