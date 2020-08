Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας σε νέους: δεν είστε άτρωτοι στον κορονοϊό

Ο υπουργός Υγείας, τόνισε ότι ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας και όλα θα εξαρτηθούν από την ατομική μας συμπεριφορά, από το φιλότιμό μας και από την αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Την σημασία τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας έναντι της λοίμωξης covid 19, επισήμανε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους νέους ανθρώπους ότι δεν είναι άτρωτοι. Ο υπουργός είχε σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και τους διοικητές όλων των νοσοκομείων της επικράτειας, στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας των νοσηλευτικών δομών της χώρας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων Covid-19.

"Το υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, παρότι θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρξει αυτή η ανάγκη. Σήμερα έχουμε δύο συνεχόμενες συνεδρίες με τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και τους διοικητές των νοσοκομείων όλης της Ελλάδας, για ένα πρόγραμμα ενημέρωσης-εκπαίδευσης από το υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Θέλω για μια ακόμη φορά να επιστήσω την προσοχή όλων στα μέτρα ατομικής προστασίας, στις μάσκες που πρέπει να φοράμε, στους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, στην υγιεινή των χεριών μας, που είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να συνεχίσουμε να είμαστε σε ένα καλό επίπεδο.

Είναι ένας δύσκολος μήνας ο Αύγουστος και όλα θα εξαρτηθούν από την ατομική μας συμπεριφορά, από το φιλότιμό μας και από την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα νέα παιδιά αυτής της χώρας: Καταλαβαίνω ότι το καλοκαίρι είναι μια εποχή χαλάρωσης, αλλά δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είναι άτρωτοι οι νέοι άνθρωποι. Πρέπει όλοι να προσέχουν και να αναλογιστούμε όλοι μαζί ότι έχουμε γονείς, παππούδες και γιαγιάδες ή ενδεχομένως κάποιο συγγενή με υποκείμενο νόσημα. Παρακαλώ πάρα πολύ, ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, κυρίως στις γιορτές του Δεκαπενταύγουστου", δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, στην έναρξη των εργασιών.

Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, επεσήμανε στους διοικητές των νοσοκομείων ότι πρέπει και ο τελευταίος εργαζόμενος στο ΕΣΥ να τηρεί κατά γράμμα τις οδηγίες των εγκυκλίων του υπουργείου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Υγείας.

Η νέα υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, αφού σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερη χαρά της να βρίσκεται στην οικογένεια του υπουργείου Υγείας, τόνισε πως σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας είναι απαραίτητη η συνεχής επικοινωνία όλων των φορέων και δεσμεύτηκε για άμεση συνεργασία με τους διοικητές στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστός συντονισμός ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων. Στις διαδικασίες κατανομής των ειδικευομένων νοσηλευτών στα ΤΕΠ και στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της χώρας αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, ζήτησε τη συνεργασία των διοικητών των νοσοκομείων στο έργο των ΚΟΜΥ, που όπως ανέφερε χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή αποτελούν τον εκτελεστικό βραχίονα στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ, Νίκος Παπαευσταθίου, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΕΚΑΒ- Be SΑFΕ, το οποίο είχε ως στόχο την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στη διαχείριση περιστατικών κορονοϊού στις υγειονομικές δομές της νησιωτικής χώρας και υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής και έγκαιρης επικοινωνίας με στόχο την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών.