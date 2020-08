Αθλητικά

ΕΠΟ: Νέος αρχιδιαιτητής ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άγγλος παλαίμαχος ρέφερι αναλαμβάνει την Προεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Ποιες πρωτοβουλίες προανήγγειλε.

Και τυπικά νέος πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ είναι ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, καθώς ο Άγγλος παλαίμαχος ρέφερι υπέγραψε σήμερα διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Άμεσοι συνεργάτες του 45χρονου στην ΚΕΔ θα είναι ο Βορειοϊρλανδός Άλαν Σνόντι και ο Πορτογάλος Ζοάο Καπέλα.

Ο Κλάτενμπεργκ ανέλαβε άμεσα τα νέα καθήκοντά του και θα ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής από το εν ενεργεία μέλος της ΚΕΔ, Χουάν Αντόνιο Φερνάντεθ Μαρίν, ο οποίος παραμένει στη θέση του έως το τέλος Αυγούστου.

Προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια ως προς τη λήψη αποφάσεων από τους διαιτητές, αλλά και καλύτερη εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στο ποδόσφαιρο, των ΜΜΕ και των φιλάθλων, ο Κλάτενμπεργκ ανακοίνωσε ότι εν όψει του νέου πρωταθλήματος «θα ισχύσει πρόγραμμα εβδομαδιαίας ανάλυσης επίμαχων φάσεων κάθε αγωνιστικής, με τη βοήθεια του VAR και με τη χρήση-δημοσιοποίηση των διαλόγων κατά την διάρκεια της εφαρμογής του».

Στις δηλώσεις που έκανε μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την ΕΠΟ, ο Κλάτενμπεργκ εξέφρασε την επιθυμία να μεταφέρει όλες τις εμπειρίες του στους Έλληνες διαιτητές, ενώ υποσχέθηκε ότι θα εργαστεί σκληρά για να βελτιωθούν οι διαιτητές και πως η νέα ΚΕΔ θα λειτουργήσει με διαφάνεια.

Συγκεκριμένα, τόνισε: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην Αθήνα. Ύστερα από τόσα χρόνια διαιτητής σε σημαντικούς αγώνες και την εμπειρία μου στο ασιατικό ποδόσφαιρο, είναι τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ. Θέλω να μεταφέρω στους Έλληνες διαιτητές όλες τις εμπειρίες που έχω αποκομίσει και με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας και της UEFA θα δουλέψουμε σκληρά. Θα δουλέψω σκληρά για να βελτιώσουμε τους διαιτητές και ταυτόχρονα θα λειτουργήσουμε με διαφάνεια, γιατί αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό: ότι είμαστε δίκαιοι. Σκοπεύω να οργανώσουμε συνεντεύξεις Τύπου, προκειμένου να δείχνουμε στον κόσμο τι κάνουμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πώς εξελίχθηκε η συνέντευξή μου με τους “Big 4”, στους οποίους εξήγησα το πρόγραμμα και το πλάνο μου και είμαι χαρούμενος που τους άρεσε η πρότασή μου και που θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη αίσθηση για τους διαιτητές».