Οικονομία

Πρόγραμμα “Γέφυρα”: Ξεπέρασαν τις 11000 οι αιτήσεις

Στις 11.397 ανέρχονταν μέχρι το σήμερα μεσημέρι οι αιτήσεις απο τους πληττόμενους δανειολήπτες στην πλατφόρμα του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ για την επιδότηση του δανείου τους Α΄ κατοικίας.

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των δανειοληπτών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί από προχθές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι χθες το μεσημέρι στην πλατφόρμα είχαν εισέλθει 34.494 δανειολήπτες από τους οποίους οι 27.661 είχαν συμφωνήσει να αρθεί το απόρρητό τους.