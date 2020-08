Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Τα περισσότερα κρούσματα εδώ και δύο μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμός στις υγειονομικές Αρχές από την έξαρση των κρουσμάτων COVID-19.

Η Γαλλία ανακοίνωσε 1.695 νέα κρούσματα COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες, με το σύνολο να ανέρχεται πλέον στα 194.029.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τις 30 Μαΐου, όταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σε 24ωρη βάση ήταν 1.828, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της χώρας.

Στη σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Υγείας επεσήμανε επίσης πως ο αριθμός των ασθενών νέου κορονοϊού στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε νοσοκομεία της Γαλλίας, μειώθηκε κατά τέσσερις (στους 384), έπειτα από αύξηση επί δύο συνεχόμενες ημέρες.