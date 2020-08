Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκουτέλης: οι νέοι δεν είναι άτρωτοι (βίντεο)

Τα νέα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι επικίνδυνο να μην λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, τόνισε ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων, μιλώντας στον ΑΝΤ1.