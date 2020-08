Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: κλειστή η Α’ ΔΟΥ μετά τα επτά κρούσματα κορονοϊού σε υπαλλήλους

Κλειστή μέχρι νεωτέρας παραμένει η Α’ Εφορία Θεσσαλονίκης, καθώς μέχρι στιγμής επτά εργαζόμενοι έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό και άλλοι πενήντα έχουν δώσει δείγματα και περιμένουν τα αποτελέσματα.

Οι αρμόδιες αρχές ανησυχούν για το εύρος της διασποράς, φοβούμενοι ότι δεν περιορίζεται μόνο στους υπαλλήλους της εφορίας. Η εργαζόμενη στο πρωτόκολλο την περασμένη Παρασκευή εξυπηρέτησε δεκάδες φορολογούμενους και με δεδομένο ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ΔΟΥ της πόλης, εικάζουν πως η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ της υπαλλήλου και των πολίτων, ίσως έχει μεταδώσει τον κορονοϊο και σε άλλους.

Παράλληλα, οι γάμοι των τελευταίων ημερών, έχουν γίνει εστίες ταχύτατης μετάδοσης με τα κρούσματα να μεταφέρονται από νομό σε νομό, αφού καλεσμένοι και στο γάμο της Θεσσαλονίκης αλλά και στο γάμο της Αλεξανδρούπολης, είχαν ταξιδέψει για τα μυστήρια από άλλες περιοχές.

Μια ακόμη εστία που έχει αρχίσει να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία τις τελευταίες ώρες είναι τα νοσοκομεία, εχθές βρέθηκαν θετικοί 10 γιατροί. Τέσσερεις στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη κι άλλοι έξι σε δυο νοσοκομεία της Λάρισας.