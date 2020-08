Πολιτική

Μητσοτάκης από Χάλκη: προτεραιότητα η πρόσβαση κάθε πολίτη σε υπηρεσίες υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός έδωσε το παρών στην ονοματοδοσία του περιφερειακού ιατρείου Χάλκης σε περιφερειακό ιατρείο «Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός» προς τιμήν του πολιτικού.

Ως τον ελάχιστο φόρο τιμής που οφείλει να αποτίσει η Πολιτεία στο πρόσωπο του Δημήτρη Κρεμαστινού χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ονοματοδοσία του νέου Νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου της Χάλκης συμπληρώνοντας πως ο εκλιπών ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας, με πλούσιο έργο και ταυτόχρονα ένας ευπατρίδης της πολιτικής.

«Αν ήταν μαζί μας σήμερα, θα μας συμβούλευε να κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας. Να φροντίζουμε την ατομική μας προστασία, να αναλαμβάνουμε οι ίδιοι την ευθύνη να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, να φοράμε τη μάσκα μας και σε εξωτερικούς χώρους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το πρωί επισκέπτεται το ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως αν και σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, ο Δημήτρης Κρεμαστινός υπήρξε «ένας εκσυγχρονιστής, οραματιστής πολιτικός που υπηρέτησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τον πολιτικό του χώρο, ένας άνθρωπος, όμως, ο οποίος μπορούσε πάντα να κάνει μεγάλες συνθέσεις, να δει πέρα και έξω από τα στενά κομματικά όρια και να δει το ευρύτερο καλό της πατρίδας».

Ο Πρωθυπουργός κατά τον χαιρετισμό του, φέρνοντας ως παράδειγμα αυτό του εκλιπόντα γιατρού και πολιτικού, τόνισε πως αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα η πρόσβαση κάθε πολίτη σε υπηρεσίες υγείας και κυρίως όλων όσοι διαβιούν σε μικρά νησιά να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

Σε δήλωσή του κατά την τελετή εγκαινίων ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα, εδώ, στη Χάλκη. Είμαι εδώ για δύο λόγους: ο πρώτος είναι ένας βαθιά προσωπικός λόγος, για να τιμήσω με την παρουσία μου έναν σπουδαίο Δωδεκανήσιο, ένα σπουδαίο γιατρό, ένα σπουδαίο πολιτικό, ένα σπουδαίο άνθρωπο, ένα προσωπικό μου φίλο, τον Δημήτρη Κρεμαστινό. Χαίρομαι που σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να δώσουμε το όνομά του στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Χάλκης. Ο Δημήτρης υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του. Που αγωνίστηκε ώστε κυρίως τα μικρά νησιά να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα. Ένας εκσυγχρονιστής, οραματιστής πολιτικός που υπηρέτησε το εθνικό σύστημα υγείας, τον πολιτικό του χώρο, ένας άνθρωπος, όμως, ο οποίος μπορούσε πάντα να κάνει μεγάλες συνθέσεις, να δει πέρα και έξω από τα στενά κομματικά όρια και να δει το ευρύτερο καλό της πατρίδας. Ο Δημήτρης έφυγε νωρίς, ένα από τα θύματα του κορονοϊού, νικήθηκε από την αρρώστια αυτή, αλλά πιστεύω ότι αν ήταν μαζί μας σήμερα, θα μας συμβούλευε να κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας: Να φροντίζουμε την ατομική μας προστασία, να αναλαμβάνουμε οι ίδιοι την ευθύνη να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, να φοράμε τη μάσκα μας και σε εξωτερικούς χώρους, όποτε δεν μπορούμε να κρατήσουμε τις απαραίτητες αποστάσεις και είμαι σίγουρος ότι αυτές οι συμβουλές του θα εισακουστούν. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ο Δημήτρης υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος και εμένα με φρόντισε ιατρικά και πάνω από όλα και πάνω από πολιτικός ήταν γιατρός. Και θυμάμαι μία πολύ ωραία αναφορά του σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε δώσει, λέγοντας ότι δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι πρωθυπουργός ή φτωχός, η αντιμετώπιση του γιατρού πρέπει να είναι πάντα η ίδια. Γιατί πάνω από όλα προηγείται η υγεία».

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και τη σύζυγο του Δημήτρη Κρεμαστινού, Τζένη Κουρέα - Κρεμαστινού προέβησαν στα αποκαλυπτήρια της επιγραφής του Νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου της Χάλκης και στην ονοματοδοσία του ως «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ». Στην τελετή εγκαινίων συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος, βουλευτές της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα στελέχη του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του νησιού, τα μέλη και οι φίλοι της οικογένειας του Δ. Κρεμαστινού μαζί με τους κατοίκους της Χάλκης.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την άφιξή του στη Ρόδο επισκέφτηκε το νοσηλευτικό προσωπικό που πραγματοποιεί δειγματοληπτικά τεστ για τον COVID-19 στους χώρους του αερολιμένα, τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και τους εργαζόμενους στο χώρο ευχαριστώντας τους για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρουν. «Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά η οποία γίνεται. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία έχει ένα τόσο οργανωμένο σύστημα, με στοχευμένους ελέγχους στην Ευρώπη. Είναι και αυτό μία διαφήμιση για την πατρίδα μας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε μια σύντομη στάση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις Φάνες Ρόδου και συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.