Κοινωνία

Φωτιά στα Κύθηρα

Κοντά στο πύρινο μέτωπο βρίσκονται σπίτια. Στην «μάχη» και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω εκδήλωσης φωτιά στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας στα Κύθηρα.

Η φωτιά καίει δασική έκταση.

Στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ.

Επί τόπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και τρία ελικόπτερα.