Χατζηβασιλείου και Φίλης στον ΑΝΤ1 για τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου (βίντεο)

Η “ακτινογραφία” της ιστορικής συμφωνίας, που αλλάζει το σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο. Πώς μπλοκάρει το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο.