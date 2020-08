Κόσμος

Λαμπρινή Θωμά στον ΑΝΤ1: Κρανίου τόπος η Βηρυτός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς περιγράφει η δημοσιογράφος την κατάσταση που επικρατεί στη “βομβαρδισμένη ζώνη”, μετά την “αυτοψία” που έκανε στην περιοχή.